“الدبيبة” يناقش الإجراءات المتخذة لتوريد المواشي إستعداداً لعيد الأضحى المبارك

اجتمع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، مع عدد من موردي المواشي واللحوم في عدد من المناطق الليبية.

تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة لتوريد المواشي إستعدادا لعيد الأضحى المبارك وذلك لتسهيلها.

وتم مناقشة أيضاً فتح عدد من الساحات بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة الحيوانية، وتسهيل عدد من الإجراءات المصرفية لفتح الاعتمادات المستندية للمربين، مشيرين لعدد من الإجراءات المتخذة من قبل مصرف ليبيا المركزي، والتي ساهمت في استقرار عمل الموردين.

وفي ختام الاجتماع أصدر “الدبيبة” تعليماته للمركز الوطني للصحة الحيوانية بضرورة تسهيل الإجراءات للموردين، من خلال فتح ساحات جديدة بعد توفر الإشتراطات الصحية، والتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي للمساهمة في تسهيل الإجراءات خلال المدة القادمة.