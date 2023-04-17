خاص.. مصلحة التسجيل العقاري تفصح ل عن إصدار أول شهادة عقارية

صرح مدير المكتب الإعلامي لمصلحة التسجيل العقاري “عبدالله أمبية” لصحيفة الاقتصادية أن مصلحة التسجيل العقاري باشرت اليوم العمل في التفعيل الجزئي لعمل المصلحة بإصدار أول شهادة عقارية بمقر ادارة التسجيل العقاري جنوب طرابلس وفق قرار التفعيل الصادر عن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم587 لسنة 2022 بما لا يخالف أحكام قرار المجلس الوطني الإنتقالي رقم (102) لسنة 2011م

وصرح “أمبية” أن إجراءات التفعيل تقتصر على قبول وتسجيل صحائف الدعوى والأحكام القضائية النهائية وتسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية ومنح الشهائد والخرائط العقارية، والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية وتسجيل حق الإرث الشرعي للورثة، وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.

وأضاف أيضا أن قرار التفعيل يشمل منح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع قبول عقود شطب الرهن ورفعه ، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة.