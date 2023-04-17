صعود جماعي للعملات مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الإثنين 17 أبريل 2023)

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين، إلى 5.13 من 5.12 دينار المسجلة أمس الأحد.

وصعد سعر صرف اليورو إلى 5.57 دينار مقابل 5.55 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 6.27 دينار مقابل 6.25 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

الذهب يرتفع إلى 251 دينارا لعيار 18

وثبت سعر صرف الليرة التركية عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، وهي الأسعار ذاتها المسجلة أمس الأحد. كما ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 251 دينارا للغرام مقابل 250 دينارا أمس.

