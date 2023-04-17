مصلحة التسجيل العقاري تباشر العمل بإصدار الشهائد العقارية

كشف رئيس قسم الإعلام بمصلحة التسجيل العقاري عبدالله أمبية أن المصلحة باشرت العمل بإصدار الشهائد العقارية، وفق قرار التفعيل الجزئي لعمل المصلحة.

ويقتصر قرار التفعيل على تسجيل صحائف الدعوى والأحكام القضائية النهائية وتسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وحق الإرث الشرعي للورثة، وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.

ويشمل قرار التفعيل منح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية، ومنح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات، وقبول عقود شطب الرهن ورفعه، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة.