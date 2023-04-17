ليبيا تدرس إغلاق الحدود مع السودان عقب التطورات الخـطـيرة

أكد مصدر عسكري ليبي لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، أن قوات “القيادة العامة”، تدرس إغلاق الحدود المشتركة بين ليبيا والسودان، في ظل التطورات العسكرية الخطيرة التي تشهدها المدن السودانية خلال الساعات الماضية.

وأشار إلي أن الجانب الليبي يتخوف من استمرار حالة عدم الاستقرار في السودان ما يؤثر على أمن دول الجوار.

كما أشار المصدر إلى أن الجانب الليبي يأمل في إقرار الأطراف السودانية اتفاقاً لوقف إطلاق النار في البلاد خلال الساعات المقبلة، موضحاً أن منطقة المثلث الحدودي تعد إحدى أبرز المناطق التي تشغل الجانب الليبي، في ظل محاولة عناصر إرهابية ومتطرفة إعادة التموضع في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

فيما ناشد رئيس هيئة التنظيم والإدارة العسكرية بالجنوب الليبي العميد عبد السلام البوسيفي، أمس، رئاسة الأركان للجيش الليبي شرقاً وغرباً بسرعة إغلاق الحدود، وتكليف قوات عسكرية بمنع أي تسلل، ووضع طائرات للاستطلاع بمطار الكفرة.

وأشار المسؤول العسكري الليبي إلى أن الاشتباكات الجارية في السودان سيكون لها تأثير في الوضع في ليبيا ما لم تُتخذ خطوات سريعة وجادة لتجنب تداعياتها، موضحاً أن مدن الجنوب الشرقي ستكون الأكثر تأثراً إذا امتدت الاشتباكات إلى ليبيا.