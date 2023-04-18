خاص.. فريق السيولة يفصح ل عن وصول 150 مليون إلى شرق البلاد مخصصة لفروع التجاري

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري وخاص لصحيفة الاقتصادية عن وصول إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي مساء اليوم الاثنين شحنة سيولة بقيمة 150 مليون دينار قادمة من طرابلس مخصصة لفروع مصرف التجاري الوطني .

ويؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل مع إدارات المصارف لتزويدها بإحتياجاتها من السيولة اليومية .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا ، حيث يتواصل الجسر الجوي اليومي بين مناطق ليبيا.

ويعمل فريق السيولة على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات شهر أبريل وعلاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة.