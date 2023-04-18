وصول أعلاف حيوانية إلى طبرق عن طريق إعادة الإعمار والاستقرار

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصلت إلى طبرق جزء من الدفعة الأولى من أعلاف المواشي إلى بلدية طبرق والفروع التابعة للبلدية، وذلك عن طريق إعادة الإعمار والاستقرار.

وقال رمضان بوسليمة، عضو اللجنة الفرعية لتوزيع الأعلاف التابعة للجنة إعادة الإعمار والاستقرار، لأخبار ليبيا 24، إن الكمية الحالية تقدر بالكامل بنحو 30 ألف قنطار.

وأضاف بو سليمة، أن ذلك يأتي في إطار دور لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في الأمن الغذائي، وذلك بعد التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس النواب بتوفير كمية من الأعلاف المدعومة.

وقال إن الكمية سيتم توزيعها على المربيين وستؤدي بشكل كبير في خفض أسعار السوق الموازية وخفض المنتجات الحيوانية.

وأضاف أن الكمية ستوزع على مربي المواشي في بلدية طبرق من عين الغزالة غربا إلى كمبوت شرقا، بالإضافة إلى البردي.