تغيير جديد.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 18 ابريل 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 18 ابريل 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7681 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2158 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9119 دينار، والدولار الكندي 3.5646 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2458 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2712 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2983 دينار، والدينار التونسي 1.5471 دينار، والدرهم المغربي 0.4689 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: