توفر السيولة النقدية بكافة مصارف سرت

الوطن| رصد

أكدت مصادر مصرفية في سرت، توفر السيولة النقدية بكافة المصارف التجارية العاملة بسرت وبمناسبة شهر رمضان وقرب عيد الفطر المبارك.

وقال مديرو عدد من المصارف، إن السيولة النقدية متوفرة، مع تقديم الخدمات المالية للعملاء، مع إدارج حوافظ مرتبات شهر أبريل لكافة موظفي الدوائر الحكومية.

وجرى تحديد سقف السحب اليومي على النحو التالي:

– مصرف الصحاري فرع سرت: 3000 دينار.

– مصرف الوحدة فرع سرت: 3000 دينار.

– مصرف الوحدة جامعة سرت: 3000 دينار.

– مصرف الوحدة فرع هراوة: 3000 دينار.

– مصرف التجاري فرع سرت: 3000 دينار.

– مصرف شمال أفريقيا فرع سرت: 2500 دينار

– مصرف الجمهورية فرع أبوهادي: 2000 دينار.

– مصرف الجمهورية فرع سرت: 2000 دينار.

– مصرف التجارة والتنمية فرع سرت: 1000دينار.