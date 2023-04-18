اقتصاد

تسليم 20 مليون إلى فروع الجمهورية ترهونة –

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة الاقتصادية عن تسليم 20 مليون إلى فروع مصرف الجمهورية بترهونة .

وتتمثل في ترهونة المدينة 9 مليون ، ترغلات 3 مليون ، الداوون 4 مليون ، سوق الأحد 4 مليون .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك