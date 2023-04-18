تسليم 20 مليون إلى فروع الجمهورية ترهونة

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة الاقتصادية عن تسليم 20 مليون إلى فروع مصرف الجمهورية بترهونة .

وتتمثل في ترهونة المدينة 9 مليون ، ترغلات 3 مليون ، الداوون 4 مليون ، سوق الأحد 4 مليون .