







خلال تقرير الإفصاح والشفافية.. المالية تفصح عن إجمالي مصروفات الموارد المالية والنفقات العامة الممولة –











































































































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خلال تقرير الإفصاح والشفافية.. المالية تفصح عن إجمالي مصروفات الموارد المالية والنفقات العامة الممولة





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