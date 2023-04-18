اقتصاد

خلال تقرير الإفصاح والشفافية.. المالية تفصح عن إجمالي مصروفات الموارد المالية والنفقات العامة الممولة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية





خلال تقرير الإفصاح والشفافية.. المالية تفصح عن إجمالي مصروفات الموارد المالية والنفقات العامة الممولة –






















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صحيفة صدى الاقتصادية

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