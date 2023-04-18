مصادر: توضيحات هامة بشأن منحة الزوجة والابناء والبنات فوق 18 سنة

أصدرت مصادر مطلعة عدة توضيحات وردود بشأن منحة الزوجة والابناء والبنات فوق 18 سنة . ورجحت المصادر بشأن ملحق منحة الزوجة أنه سيتم شحنها للبطاقات قبيل اجازة عيد الفطر.

ووفقا لتصريحات سابقة للوزارة سيتم شحنها كفروقات مالية ودون إجراء أي إجراءات إضافية من صاحبة البطاقة.

ونفت المصادر أي نية في الوقت الحالي لصرف منحة الزوجة والأبناء عن الأشهر ( 4 و 5 و6) لسنة 2023م، بسبب ضيق الوقت وكذا ولعدم اعتماد الميزانية العامة للعام الحالي حتى الان، حيث لم يصدر أي قرار صرف رسمي بخصوصها قبل عيد الفطر.

وقالت المصادر أن القيمة المالية لمنحة الأبناء والزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة لم تحول من مصرف ليبيا المركزي، حيص لم يصدر أي توضيح رسمي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص هذه الأمر.

وأشارت المصادر إلى إنه لم يرد حتى الان اي انباء بشأن زيادة علاوة الزوجة والبنات والاولاد، نافيةً الانباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.