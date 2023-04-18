الخاصة بمشروع الطريق..خارجية النواب ترفض تعديل بنود معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية

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رفض رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري، محاولات تعديل بنود معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الخاصة بمشروع الطريق الساحلي السريع.

وأعرب العقوري عن استنكاره لمقترح تعديل بند تنفيذ الطريق ليبدأ من المرحلة الرابعة الممتدة من مدينة مصراتة إلى رأس أجدير.

وأوضح رئيس اللجنة، أن هذا الأمر لا يخالف فقط المواصفات الفنية العالمية للطريق والتي وضعت بدقة عند تصميم المشروع ، ولكنه أيضا يجرد الاتفاقية من أهدافها وهي بدء صفحة جديدة من العلاقات مع إيطاليا بتعويض المناطق الأكثر تضررا من حقبة الاستعمار.

وأفاد العقوري، أن سكان إقليم برقة الجانب الأكبر عانوا من التهجير والنفي والمعتقلات وتعرض الإقليم لحملة عنيفة من سلطات إيطاليا لتفريغه من سكانه.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن المستعمر الإيطالي مارس سياسة الأرض المحروقة وتم إرسال قبائل ومناطق كاملة إلى معسكرات الاعتقال في أحد أبشع جرائم العصر الحديث.

وأكد العقوري، أن الأجيال المتعاقبة في برقة لاتزال تستذكر ذلك التاريخ الأليم ، بالإضافة إلى أن الطريق الرابط بين برقة ومصر يعاني تهالكاً شديداً مما يسبب عدد من حوادث الطرق و الوفيات سنويا.

وذكر رئيس اللجنة، أن تنفيذ المشروع وفقا للخطة الأصلية سيسهل كثيرا حركة المواطنين الليبيين شرقا وغربا وجنوبا بدلا من الطريق القديم حاليا .

ودعا عضو مجلس الحكومة الايطالية إلى عدم الاعتداد بالمقترح الجديد الذي لا يمثل نظرة شاملة وعادلة للمصلحة الوطنية في ليبيا.

وشدد العقوري على إيطاليا أن تحافظ على مكانتها كصديق لكل الليبيين بمقتضى معاهدة الصداقة، وأن تسعى للتصالح مع تاريخها الأليم في إقليم برقة ، وأن تتعامل بعدالة مع كافة أقاليم ومناطق ليبيا .