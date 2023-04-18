الحرس البلدي يوضح تفاصيل صادمة بشأن اغلاق محل يبيع الأحذية في طرابلس

صرح مدير مكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الحرس البلدي عماد السائح يعلن إغلاق محل بيع الأحذية التي تحمل النجـمة الســداسية اليهــ ــوديـة بشارع الساعدية في العاصمة طرابلس.

وقال السائح في تصريحات اعلامية أنه تم نشر بلاغ عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود هذه الأحذية بالمحل التجاري.

وبحسب السائح فقد تم التواصل وجمع المعلومات مع صاحب البلاغ وتم التأكد من صحته فتم غلق المحل والتحقيق مع صاحبه ومعرفة المصدر الرئيسي للمورد الأساسي لهذه الأحذية.

وأشار السائح إلى أن هناك تجارا قد قاموا بإخفاء “النجــمة الســـداسية اليهــ ــوديــة” من الأحذية بوضع قطع من الجلد لبيعها وخداع المواطنين بذلك، مضيفاً أن “من فعلوا ذلك تم كشفهم ومصادرة كل الأحذية التي بها العلامة السـداسية”.

وشدد السائح على أن الجهاز يركز في آواخر شهر رمضان على أسواق الملابس، خاصة أسواق الزي التقليدي الليبي لمتابعة العلامات التي تطبع على هذه الملابس والتي ليس لها علاقة بمعالم ديننا الإسـلامي.