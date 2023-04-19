اقتصاد

باتيلي يحذر من خروج شاحنات نفطية غير مشروعة خارج عمل مؤسسة النفط في ليبيا –

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي من خلال تصريحات إحاطة المجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا أنه فيما يتعلق بالعقوبات مازلنا نشعر بالقلق حيال التجارة غير المشروعة للنفط الليبي ونحث جميع الدول الأعضاء على منع أي شحنات نفطية غير مشروعة حيث أن غالبًا ما يتم تمويل مثل هذه الشحنات غير المشروعة خارج عمل المؤسسة الوطنية للنفط .

كما نواصل دعم التقيد الصارم بحظر توريد الأسلحة ونؤيد عملية الاتحاد الأوروبي إيريني لمواصلة تفتيش السفن التي وجد أنها تحتوي على أسلحة ومواد ذات صلة ويمكن أن تؤدي إلى تجدد الصراع في ليبيا وفقا لباتيلي .

وأضاف من جانبه : لقد انتظر الشعب الليبي طويلا والآن حان الوقت لقادة ليبيا لإظهار التقدم وإبداء استعدادهم لوضع مصالح أمتهم على مصالحهم .

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Salma Ben Ragab is a student at the University of Tripoli, Faculty of Media, Journalism. I work in many civil society organizations and is a writer
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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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