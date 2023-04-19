ارتفاع جديد.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 19 ابريل 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 19 ابريل 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7687 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2219 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9172 دينار، والدولار الكندي 3.5546 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2457 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2713 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2985 دينار، والدينار التونسي 1.5558 دينار، والدرهم المغربي 0.4691 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: