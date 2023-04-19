ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 84.84 دولارًا للبرميل

سنغافورة 19 أبريل 2023 (وال)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية قوية من الصين، وتقديرات بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وصعدت العقود الجلة لخام برنت 7 سنتات للبرميل إلى 84.84 دولارًا، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 80.89 دولارًا للبرميل.

وتلقت الأسعار دعمًا بعدما نقلت مصادر في السوق عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 2.68 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل الجاري.

كما أظهرت بيانات أن اقتصاد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط الخام سجل نموًا بأعلى من المتوقع عند 4.5 % في الربع الأول. (وال)

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