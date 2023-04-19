اقتصاد

إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز المليون برميل خلال 24 ساعة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

19 أبريل، 2023 12:30 م

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