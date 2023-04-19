انخفاض أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاربعاء 19 ابريل 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاربعاء) 19/04/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
سعر كسر الذهب اليوم :
▪️لما تبيع :
▪️كسر ذهب 18 ب247.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب288.16 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب301.88 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب329.33 دينار
سعر الذهب المستعمل اليوم:
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء
ب265 ~280دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب305 ~325 دينار
سعر الذهب الجديد :
▪️ذهب جديد 18
ب305 ~355 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب335 ~365 دينار
سعر الفضة اليوم:
▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️لما بتشري :
▪️فضة جديدة :
▪️ب08 ~25 دينار على حسب العيار
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