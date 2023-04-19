ناقلة مليونية سادسة خلال شهر رمضان من الحريقة بطبرق إلى الصين

أخبار ليبيا 24

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق، اليوم الأربعاء، رسو الناقلة النفطية (سيول سبيرت) على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة سوف تشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية السادسة والأخيرة خلال شهر رمضان المبارك، والرابعة خلال شهر أبريل، مؤكدًا أنها قادمة من مالطا.

وأوضح المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 209 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.