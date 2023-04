أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء عن وصول 27 محطة كهرباء جاهزة حجم من 500 إلى 1000 كيلو فولت أمبير الموردة من شركة الصناعات الكهربائية إلى مخازن الشركة الرئيسة.

وأوضحت الشركة بأن وصول هذه المحطات الجاهزة يأتي في إطار توفير الاحتياجات الخاصة بشبكة التوزيع لتحسين الجهد ومعالجة مشاكل الاختناقات وزيادة الاحمال لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين.

وأضافت بأن ذلك يأتي ضمن الجهود المتواصلة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والتغلب على كافة الاختناقات والفصولات التي قد تحدث في بعض المناطق نتيجة ارتفاع الاحمال.

The post الشركة العامة للكهرباء تعلن عن وصول 27 محطة توزيع جاهزة إلى مخازن الشركة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا