مسؤول يوضح بشأن إيقاف حركة التجارة في بوابة عين كازيط القريبة من الكفرة باتجاه الحدود السودانية

أعلن مسؤول النقاط الحدودية بكتيبة سبل السلام عبد الرحيم سلطان، إيقاف حركة التجارة في بوابة عين كازيط القريبة القريبة من مدينة الكفرة، اعتبارا من يوم غدٍ الخميس، والتي تسلمتها جهة أمنية جديدة لإدارتها.

وعقب ذلك، لُوحظ في المدة الأخيرة حركة طيران عسكري لطائرات “إليوشن” بشكل غير معتاد في قاعدة الكفرة الجوية، بعد أن سُرّح كافة الحراسات وأفراد الأمن بالقاعدة وتسلمتها قوة عسكرية أخرى.

بوابة عين كازيط الواقعة قرب جبل العوينات باتجاه الحدود السودانية أقصى جنوب شرق ليبيا والتي تديرها كتيبة سبل السلام بالكفرة، تعد المعبر الوحيد لحركة التجارة ونقل الوقود والبضائع نحو السودان التي تشهد نزاع مسلح بين قوات الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي.