ضبط 3 أشخاص بتهريب الوقود من داخل مدينة مصراتة

بعد ورود معلومات لدوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تفيد بوجود مجموعة تقوم بتهريب الوقود من داخل مدينة مصراتة، قامت عناصر الإدارة بعمليات بحث وتحري عن القائمين على هذا التهريب.

وتمكنت دوريات الإدارة من إحباط عملية تهريب و ضبط 3 أشخاص قبل خروجهم من المدينة، وهم يقودون 3 شاحنات محملة بـ 140 ألف لتر من وقود الديزل كانت مُجهزة للتهريب خارج مدينة مصراتة، وبيعها في السوق السوداء في مدينتي سرت و الجفرة، وحسب اعترافاتهم فقد تمت تعبئة الشاحنات من أماكن مخصصة لتهريب الوقود في مصراتة.

واستمرارا لهذه العملية فقد تمكنت دوريات الإدارة من إحباط عملية تهريب أخرى، حيث ضبطت شاحنة رابعة في أحد المواقع بمدينة مصراتة، تسُتخدم في تعبئة الوقود لتهريبه خارج المدينة.

وأتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم و إحالتهم لجهات الإختصاص.