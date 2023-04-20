قال موقع أويل برايس إنه من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج النفط في ليبيا إلى 1.8 مليون برميل يوميا كحد أقصى بحلول عام 2024.

وتحدث الموقع عن إمكانية وصول إنتاج النفط الليبي خلال العام الجاري إلى 1.3 مليون برميل يوميا، وفق تقديره.

وأوضح الموقع أن تعافي إنتاج النفط الليبي بدأ منذ يوليو 2022 بعد أن أعلنت البلاد استئناف عملية التصدير مع إعلان انتهاء القوة القاهرة التي كانت موجودة منذ أبريل 2022.

واعتبر برايس أن إعلان القوة القاهرة كان قد أعاق بشدة صادرات النفط في وقت سابق وسط خلاف بين الطبقة السياسية حول من يحكم البلاد، حسب وصفه.

ومنذ نهاية أغسطس 2022، يستمر إنتاج النفط بـ1.2 مليون برميل يوميا، وفق ما تعلنه الوطنية للنفط.

المصدر: أويل برايس + المؤسسة الوطنية للنفط

The post إنتاج النفط الليبي قد يصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا مع نهاية العام الحالي appeared first on ليبيا الأحرار.

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