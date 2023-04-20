انخفاض أسعار النفط بنسبة 2 بالمئة مع ارتفاع الدولار بفعل احتمال رفع سعر الفائدة الفيدرالية

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، يوم الأربعاء، على الرغم من التراجع الحاد في مخزونات الخام الأمريكية، حيث تعزز الدولار وسط مخاوف من أن زيادة أسعار الفائدة التي تلوح في الأفق لدى الاحتياطي الفيدرالي قد تحد من الطلب على الطاقة في أكبر مستهلك في العالم.

ويمكن أن يضر الدولار الأمريكي القوي بالطلب العالمي على النفط من خلال جعله أكثر تكلفة في البلدان الأخرى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 1.65 دولار أو 2.0 بالمئة لتبلغ عند التسوية 83.12 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط لتسليم مايو 1.70 دولار، أو 2.1 بالمئة، ليستقر عند 79.16 دولار. في حين خسر عقد غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو، الذي أصبح الشهر القادم للولايات المتحدة في نهاية التداول، اليوم الخميس، 2.1 بالمئة ليستقر عند التسوية عند 79.24 دولارًا أمريكيًا.

وكانت تلك هي أدنى إغلاق لكلا الخامين القياسيين منذ 31 مارس، مما أدى إلى محو معظم مكاسب الأسعار منذ التخفيض المفاجئ لإنتاج النفط الذي أعلنت عنه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون في مجموعة أوبك + في الثاني من أبريل.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.6 مليون برميل أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي مع زيادة عمليات تشغيل المصافي والصادرات، في حين قفزت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بسبب الطلب المخيب للآمال، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وكان هذا أكثر بكثير من توقعات المحللين لانخفاض 1.1 مليون برميل من النفط الخام، وتقديرات معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بتراجع 2.7 مليون برميل.