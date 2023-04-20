مصرف ليبيا المركزي يحث على زيادة التوسع في خدمات الدفع الالكتروني بكافة أنواعها

أخبار ليبيا 24

ركّز اجتماع عقده محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الأربعاء، مع عدد من مدراء المصارف التجارية على الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المصرفية وزيادة التوسع في خدمات الدفع الالكتروني بكافة انواعها، ورؤية المصرف المركزي خلال عام 2023.

وتمّ خلال الاجتماع الوقوف على مستوى التقدم الإيجابي والمحرز خلال الربع الأول لعام 2023، في ظل ارتفاع حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية بشكل واضح.

وأثنى الكبير على الجهود المبذولة من موظفي وإدارات المصارف التجارية وفريق السيولة بالمصرف المركزي وأفراد هيئة أمن المرافق والمنشآت في تنفيذ الخطة المستهدفة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بالمدن الليبية في شهر رمضان الكريم والربع الأول لسنة 2023.