المركزي يبحث زيادة التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الأربعاء، بمكتبه في طرابلس، اجتماعاً مع عدد من مدراء المصارف التجارية، بحضور مدراء الإدارات المعنية بالمصرف.

وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف المركزي على فيسبوك، بأن الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المصرفية وزيادة التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني بكافة أنواعها، ورؤية المصرف المركزي خلال عام 2023م، كانت أهم محاور الاجتماع.

كما تم خلال الاجتماع الوقوف على مستوى التقدم الإيجابي والمحرز خلال الربع الأول لعام 2023 ،في ظل ارتفاع حجم وقيمة المعاملات الإلكترونية بشكل واضح.

واختتم المحافظ الاجتماع بالثناء على الجهود المبذولة من موظفي وإدارات المصارف التجارية وفريق السيولة بالمصرف المركزي وأفراد هيئة أمن المرافق والمنشآت في تنفيذ الخطة المستهدفة لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بالمدن الليبية في شهر رمضان الكريم والربع الأول لسنة 2023 والتي كان لها الأثر الإيجابي على المواطن الليبي، وفق قوله.

