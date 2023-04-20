اقتصاد مندوب أمريكا بمجلس الأمن يحذر من خروج شاحنات نفطية غير مشروعة خارج عمل المؤسسة الوطنية للنفط ويعلق حيال باثيلي تم النشر منذُ 14 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية مندوب أمريكا بمجلس الأمن يحذر من خروج شاحنات نفطية غير مشروعة خارج عمل المؤسسة الوطنية للنفط ويعلق حيال باثيلي – الصفحة الرئيسية أخبار مندوب أمريكا بمجلس الأمن يحذر من خروج شاحنات نفطية غير مشروعة خارج عمل المؤسسة الوطنية للنفط ويعلق حيال باثيلي يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا FacebookTwitterWhatsAppEmail
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