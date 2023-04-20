اقتصاد

مندوب أمريكا بمجلس الأمن يحذر من خروج شاحنات نفطية غير مشروعة خارج عمل المؤسسة الوطنية للنفط ويعلق حيال باثيلي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية





مندوب أمريكا بمجلس الأمن يحذر من خروج شاحنات نفطية غير مشروعة خارج عمل المؤسسة الوطنية للنفط ويعلق حيال باثيلي –






















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صحيفة صدى الاقتصادية

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