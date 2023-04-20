المركزي: ارتفاع الإسترليني وثبات الدولار واليورو

الوطن| رصد

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، إلى 4.92 دينار مقابل 4.91 دينار أمس، في حين ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.76 دينار، وسعر اليورو عند 5.22 دينار، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.56 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني الذي سجل 0.69 دينار، وسعر الليرة التركية الذي سجل 0.24 دينار.

وتاليا قائمة أسعار العملات: