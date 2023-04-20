تغيير جديد.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 20 ابريل 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 20 ابريل 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7641 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2257 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9284 دينار، والدولار الكندي 3.54 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2454 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2973 دينار، والدينار التونسي 1.5387 دينار، والدرهم المغربي 0.47 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: