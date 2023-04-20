تراجع أسعار النفط لأكثر من دولار متأثرة بقوة الدولار الأمريكي

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في حوالي ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة التي فاقت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار أو 1.4 بالمئة لتتداول عند 82.00 دولار للبرميل صباح اليوم. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.02 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 78.14 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.3 بالمئة هذا الأسبوع حتى الآن، في طريقه لأقوى أسبوع له منذ أواخر فبراير. وارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ولم يتغير النشاط الاقتصادي الأمريكي كثيرًا في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لتقرير مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يقتربون من نهاية ما كان أشد موجة من تشديد السياسة في 40 عامًا، مع قيام معظمهم برفع آخر ربع نقطة مئوية.

وفي غضون ذلك، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.6 مليون برميل مع زيادة تشغيل المصافي وزيادة الصادرات، في حين قفزت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بفعل الطلب المخيب للآمال، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وكان انخفاض مخزون النفط الخام أكثر حدة من تقديرات المحللين ومعهد البترول الأمريكي.