جنائي طرابلس يلقي القبض على تشكيل عصابي متلبساً بسرقة مبلغ ضخم في سوق المشير للعملة

اعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن القاء القبض على شخصين ليبي الجنسية والاخر من جنسية عربية أخرى في حالة تلبس أثناء قيامهما بواقعة سرقة.

وقالت الداخلية في بيان صادر عنها، أنه وبناء على تعليمات مدير أمن طرابلس وبمتابعة رئيس مكتب البحث الجنائي ؛ باشر أعضاء فرقة التحري العام بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات حول وقائع سرقة مبالغ مالية تحصل بسوق المشير للعملة من داخل مركبات المواطنين قيدت ضد مجهول.

واضاف البيان “تم جلبهما إلى المكتب والاستدلال معهما اعترفا بارتكابهما لعديد السرقات قيدت ضد مجهول ؛ حيث يقومان بمراقبة المواطنين أثناء دخولهم وخروجهم من سوق العملة ويقومان بعدها بفتح ابواب المركبة او كسر الزجاج ويسرقون الأموال ويلذون بالفرار”.

وأكد البيان أنه “تم استرجاع مبلغ مالي من المسروقات من داخل المركبات يقدر بـ95.000الف دينار وكذلك ضبط المركبة المستخدمة في هذه الوقائع ؛ واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيالهما وتم احالتهما رفقة المضبوطات كمبرزة الجرمية لمركز الشرطة المختص”.