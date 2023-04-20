رئيس المجلس التسييرى البركت يبحث توفير الخدمات في البني التحتية لاحياء البلدية

سبها 20 أبريل 2023 (وال)- بحث رئيس المجلس التسييرى البركت محمد زماكي مع اللجنة المشكلة من أهالي حي المرحوم الحاج البركة دامورو، سُبل توفير الخدمات للحي ومعالجة بعض الإشكاليات في مكبات النظافة والإنارة.

وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى عديد المشاكل التي تُواجه سكان الحي من أبرزها مشكلة مكب القمامة على طريق المحجر وإنارة الطريق وأبعاد تفريغ مياه الصرف الصحى الحي، والوقوف على مدى إمكانية تعاون شباب الحي مع البلدية في معالجتها إلى جانب دعم البلدية للجهود التطوعية للشباب.

واكد رئيس المجلس التسييرى للبلدية على أن الموقع مستهدف ضمن خطة مكتب النظافة بعد عطلة العيد مباشرة وتحديد مكان بعيد على التجمعات السكنية من خلال إدارة الإصحاح البيئي لتفريغ مياه الصرف الصحى بعيدًا عن الحى. (وال)

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