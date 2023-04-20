وزير الاقتصاد يبحث مع مجلس الحكماء والأعيان بزلطن تنفيذ عددٍ من المشاريع الاستثمارية بالمنطقة

طرابلس 20 أبريل 2023 (وال)- تابع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع وفد من مجلس الحكماء والأعيان ببلدية زلطن الوضع الاقتصادي وإمكانية تنفيذ عددٍ من المشاريع الاستثمارية بالمنطقة.

واستعرض الاجتماع آلية تفعيل مراقبة الاقتصاد والتجارة بالبلدية والخطوات المتخذة من حكومة الوحدة ووزارة الاقتصاد والتجارة بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية.

كما ناقش الحويج إمكانية تنفيذ المنطقة الحرة وآلية تطوير البنية التحتية بالبلدية وتحسين مستوى الخدمات.

وأكد الوزير على أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تسهم في دعم قطاع الزراعة وتوطين الصناعة، وإقامة مشاريع استثمارية تحقق التنمية المكانية وخلق فرص عمل كبيرة، مشيرًا أن الوزارة ستتخذ إجراءات تنفيذية بشأن تنفيذ المنطقة الحرة ودعم قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات ذات الاختصاص. (وال)

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