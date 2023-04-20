خاص.. “الصور” يحيل إلى الشرطة القضائية بيانات عدد من المحكومين لتنفيذ مقتضى انطباق قرار العفو عليهم

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة النائب العام إلى رئيس جهاز الشرطة القضائية بخصوص قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن العفو عن تنفيذ باقي العقوبة .

وقال: نفيذ أن النيابة العامة انتهت من دراسة الملفات القضائية للمحكوم عليهم جميعهم واستقصت توافر الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار المذكور.

حيث أحال الصور بيانات 1057 ألف وسبعة وخمسين محكوما عليه أولهم المحكوم عليه أحمد خيري الهادي المنصوري؛ وآخرهم المحكوم عليه (محمد المبروك صالح ) لمباشرة تنفيذ مقتضى انطباق قرار العفو الخاص عليهم وموافاتنا بما يفيد التنفيذ.

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