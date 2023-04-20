المركزي ببنغازي يفصح عن تفاصيل السيولة القادمة من المركزي طرابلس

نشر مصرف ليبيا المركزي بنغازي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف أزمة السيولة على كاهل المواطن، ونتيجة للعمل المشترك بين مصرف ليبيا المركزي بنغازي وطرابلس، حيث أسفرت هذه المجهودات عن قيام مركزي طرابلس بنقل سيولة نقدية بما لا يقل عن 4.6 مليار دينار للمصارف التجارية العاملة بالمنطقة الشرقية وذلك في الفترة من شهر يناير حتى شهر أبريل 2023م.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود قد ساهمت بشكل ملحوظ في الرفع من مستوى خدمات الدفع الإلكتروني عن طريق آلات السحب الذاتي وعن طريق نقاط البيع، وكذالك إزالة أغلب القيود الموضوعة على قبول الصكوك وعمل المقاصة بشكل اعتيادي.

حيث طمئن المصرف كافة المواطنين بأن هذه الجهود ستكون مستمرة طوال الفترة المقبلة -باذن الله- للتخفيف من أزمة السيولة النقدية وإعادة الثقة تدريجياً بين المواطن والقطاع المصرفي.

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