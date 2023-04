مع حلول 2024.. توقعات بأن يصل إنتاج النفط الليبي 1.8 مليون برميل

قال موقع «أويل برايس» إنه من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج النفط في ليبيا إلى 1.8 مليون برميل يوميا كحد أقصى بحلول عام 2024.

وتحدث الموقع عن إمكانية وصول إنتاج النفط الليبي خلال العام الجاري إلى 1.3 مليون برميل يوميا، موضحا أن تعافي الإنتاج بدأ منذ يوليو 2022 بعد أن أعلنت البلاد استئناف عملية التصدير مع إعلان انتهاء القوة القاهرة التي كانت موجودة منذ أبريل 2022.

واعتبر الموقع أنّ إعلان القوة القاهرة كان قد أعاق بشدة صادرات النفط في وقت سابق وسط خلاف بين الطبقة السياسية حول من يحكم البلاد.

ومنذ نهاية أغسطس عام 2022، يستمر إنتاج خام النفط بـ 1.2 مليون برميل يوميا، وفق ما تعلنه المؤسسة الوطنية للنفط.

