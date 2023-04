استكمال حفر بئر في حقل النفيل النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، نجاح شركة “مليته” للنفط والغاز في استكمال حفر البئر الثاني لهذه السنة في حقل الفيل النفطي.

وأوضحت المؤسسة أن القدرة الانتاجية لبئر النفط رقم (FC25) وصلت إلى 7,500 برميل نفط في اليوم وبدون وجود مياه مصاحبة.

وأضافت المؤسسة أن استكمال البئر جاء بعد نجاح الشركة في تشغيل مشروع إعادة حقن المياه المصاحبة بحقل الفيل في شهر سبتمبر الماضي المتوقف منذ عام 2011م.

كما نجحت الشركة في شهر يناير الماضي في حفر بئر النفط رقم (FC24) وبقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 7,200 برميل نفط في اليوم.

يُشار إلى أن المؤسسة تُدير الحقل الواقع عبر شركة “مليته” للنفط والغاز بالشراكة مع شركة “إيني” الإيطالية.

وحقل الفيل، هو حقل نفط يقع في حوض مرزق بجنوب غرب ليبيا عند القطعة م ن-174، وكان حقل الفيل النفطي العملاق، يحتوي حتى عام 2007، على أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات، وهو أكبر حقل نفط في حوض مرزق.

