مصرف الادخار يوضح بشأن الدفعة الأولى والثانية لمبادرة قروض الإسكان الشبابي

قال علي الهليب الناطق باسم مصرف الادخار إن البلديات التي تسلمت مبادرة قروض الإسكان الشبابي هي بلدية اوباري وزلة والجفرة حيث بدأت باستلام صكوكها، مشيرًا إلى أنه حضر مراسم التسليم لعينة من المستفيدين في الجفرة.

الهليب أشار في تصريح لقناة “فبراير” إلى أن فرعي القبة وترهونة ستنطلق فيهما عمليه التسليم بعد عيد الفطر المبارك.

ولفت إلى أن المصرف يتبع القوائم التي تأتي من اللجنة العليا، منوهًا إلى أن المصرف يبدأ مباشرة الإجراءات ومراجع البيانات ومن يستوفي الشروط المطلوبة يستلم صكه .

وتابع: “الآلية للتسليم عن طريق منظومة والمستفيد يسجل فيها ويحجز موعد ويكون اسمه من ضمن القوائم ويبدأ استكمال إجراءاته من خلال بعض المستندات التي يقوم بطباعتها وتعبئتها وتوفير المستندات المطلوبة من ضامنين وكمبيالات”.

وأكد على أن هناك جدول زمني بين الدفعه الأولى والثانية، مبينًا أنه حينما يشرع المستفيد بعملية البناء يأخذ وقت وبعد إتمامها سيكون هناك فرع فني يقوم بزيارة المواقع والاطلاع على نسبة الإنجاز وفي حال حقق النسبة المطلوبة يستلم الدفعة الثانية.