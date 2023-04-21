ست ناقلات نفطية استقبلها ميناء الحريقة في طبرق خلال شهر رمضان

أخبار ليبيا 24 – خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال شهر رمضان المبارك 5 مليون و600 ألف برميل من النفط الخام.

وجاءت الصادرات على النحو التالي:

الناقلة الأولى (كارافاس) وشحنت 600 ألف برميل إلى الصين.

الناقلة الثانية (فرونت سيوز) شحنت مليون برميل إلى الصين.

الناقلة الثالثة (دلتا كاناريز) وشحنت مليون برميل إلى الصين.

الناقلة الرابعة (تاهوي سبيرت) وشحنت مليون برميل إلى الصين.

الناقلة الخامسة (ارستك) وشحنت مليون برميل إلى بريطانيا.

الناقلة السادسة (سيول سبيرت) وشحنت مليون برميل إلى الصين.

وتراوح الإنتاج اليومي من النفط الخام المستلم من حقائق مسلة والسرير ما بين 195 الف برميل إلى 210 ألف برميل خلال شهر رمضان المبارك.

ويستلم ميناء الحريقة النفطي النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وتجرى عمليات الشحن والتصدير وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا والحفاظ على البيئة من أولويات واهتمامات شركة الخليج العربي للنفط.