مدير مكتب “لارمو”: الشركاء الدوليين لم يبذلوا جهود للكشف عن عمليات سرقة أصول الليبية في الخارج

عقد مدير عام مكتب لارمو محمد رمضان المنسلي خلال زيارته للعاصمة واشنطن اجتماعات مثمرة مع وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة العدل ووزارة الأمن الوطني والبنك الدولي حيث أعربت كافة الجهات عن تقديرها لاستراتيجية مكتب لارمو والعمل الذي يقوم به من أجل إعادة أصول المنهوبة إلى ليبيا .

هذا وقد صرح منسلي خلال الكلمة التي ألقاها قائلا: لا يزال الشعب الليبي يواجه الكثير من الإجحاف فقد اعتبرت بعض الدول ليبيا أرضية خصبة لممارسة نفوذها وحتى أولئك الذين نعتبرهم أصدقائنا من الشركاء الدوليين لم يبذلوا جهودا كافية للكشف عن عمليات سرقة أصول الليبية ووقفها والمساهمة في استرداد الأموال المنهوبة منع ذلك ليبيا من الاستفادة من أصولها المجمدة في النهوض باقتصادها .

كما طالب مدير عام مكتب لارمو المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهود لدعم مكتب لارمو في استعادة أصول المنهوبة واستخدامها في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مستوى عيش الليبيين .

وأكّد المنسلي أنّ مكتب لارمو في وضع قوي يسمح له بتحقيق أهدافه حيث علّق قائلا: “لدينا مكتب لارمو الذي تم انشاؤه ‪وفق أسس صحيحة وله خطط وأهداف واضحة، وهو يضم خيرة الموظفين، ويعمل مع ثلة من أبرز الخبراء الدوليين والليبيين، كما يحظى بدعم الأمم المتحدة والدول الشريكة، بما في ذلك الولايات المتحدة ناهيك عن دعم جميع الجهات ذات العلاقة في جميع أنحاء ليبيا .

وأضاف مدير عام لارمو أن المكتب يعمل على تطوير منظومة لحماية الأصول المستردّة واستثمارها في مشاريع تساهم في النهوض بالاقتصاد الليبي وتعود بالنفع على كافة أفرد الشعب الليبي من الأجيال الحالية والمقبلة.

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