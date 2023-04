الذهب يتراجع ويُسجل خسائر أسبوعية

سجلت أسعار الذهب تراجعاً عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة، مسجلة خسائر أسبوعية لثاني أسبوع على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية بنحو 1.4% أو 28.6 دولار للأونصة مسجلة 1990.5 دولار للأونصة وهو أقل مستوى في 3 أسابيع، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتزامن تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع نسبة توقعات رفع الفدرالي لمعدل الفائدة بنحو 25 نقطة أساس الشهر المقبل لمستويات 80%.

وأظهرت التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفدرالي دعمهم لزيادة إضافية لمعدل الفائدة في اجتماع مايو أيار.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة الفدرالي في كليفلاند أمس الخميس، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتخذد المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة، لكنها أشارت إلى أن دورة التحرك القوي لرفع تكلفة الاقتراض لكبح التضخم تقترب من نهايتها.

كما تراجع الذهب وسط ارتفاع الدولار الأميركي الذي يتجه نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ فبراير.

