رغم ارتفاعها.. أسعار النفط تُسجل خسائر أسبوعية حادة

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة، بعد خسائر لحقت بها خلال الجلستين السابقتين.

وعلى الرغم من الارتفاع، فلم يساعد ذلك في تفادي الخسائر الأسبوعية حيث سجّلت أسواق النفط خسائر أسبوعية قوية مع تزايد عدم اليقين بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة، إذ أثارت زيادة مخزونات البنزين الأميركية مخاوف بشأن ركود وتباطؤ في الطلب العالمي على الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية بنحو 56 سنتاً إلى 81.66 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بحوالي 50 سنتاً مسجلة 77.87 دولار للبرميل، وسجل كل من خام برنت ونايمكس خسائر أسبوعية بنحو 5.4% و5.6% على الترتيب، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتزامن مع تلك الخسائر، انخفاض أسعار النفط يوم الخميس لأقل مستوى منذ إعلان “أوبك+” تخفيضات إضافية في مستويات الإنتاج مطلع الشهر الجاري، فيما كشفت بيانات Baker Hughes ارتفاع منصات التنقيب عن النفط إلى 591 منصة في الأسبوع الذي ينتهي اليوم، مقابل 588 منصة الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، يوم الخميس، على تراجع بأكثر من 2%، لليوم الثاني على التوالي، مسجلةً أدنى مستوياتها في 3 أسابيع.

