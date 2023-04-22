ليبيا في المرتبة السابعة عربيا بالقوة الشرائية

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احتلت ليبيا المرتبة السابعة عربيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي- معدل للقوة الشرائية- حسب مجلة global Finance الامريكية.

وأوضحت المجلة أن “أفقر 10 دول في العالم، يبلغ متوسط القوة الشرائية للفرد 1380 دولارا ، بينما في الدول العشر الأكثر ثراء ، يزيد متوسط القوة الشرائية للفرد عن 5000 دولار، ونمت القوة الشرائية للفرد بمقدار 30 دولارا فقط في البلدان الفقيرة وبأكثر من 5000 دولار في البلدان ذات الدخل المرتفع”.

عالميا وحسب تقرير المجلة فإن إيرلندا جاءت بالمرتبة الأولى في أغنى دول العالم وبنصيب بلغ 145.196 ألف دولار، تليها لوكسمبورغ ثانيا وبنصيب 142.490 ألف دولار، وجاءت سنغافورة ثالثا بنصيب 133.895 ألف دولار، وقطر رابعا بنصيب 124.848، فيما تذيلت جنوب السودان الجدول وبالمرتبة 193 بنصيب 516 دولارا، تسبقها بورندي 891 دولارا.

عربيا جاءت قطر بالمرتبة الأولى وبالمرتبة الرابعة عالميا بنصيب بلغ 124.848 ألف دولار، تليها ثانيا الامارات وبالمرتبة ال 6 عالميا، وبنصيب يبلغ 88.221 ألف دولار، تيلها السعودية ثالثا وبالمرتبة ال 23 عالميا وبنصيب يبلغ 64.836 الف دولار، تليها البحرين رابعا وبالمرتبة 27 عالميا وبنصيب 60.596 الف دولار، يليها الكويت خامسا وبالمرتبة ال 53 عالميا وبنصيب 53.037 الف دولار، يليها عمان سادسا وبنصيب يبلغ 42.188 الف دولار، ومن ثم جاءت ليبيا سابعا وبنصيب يبلغ 24.559 الف دولار.

وتابعت المجلة ان مصر جاءت ثامنا وبنصيب 16.979 الف دولار، تليها الجزائر تاسعا وبنصيب 13.507 الف دولار، ومن ثم تونس عاشرا بنصيب 13.270 الف دولار ومن ثم يأتي العراق بالمرتبة ال11 يتبعه الاردن بالمرتبة ال 12 عربيا وبنصيب 12.893 الف دولار، فيما لم يتناول الجدول كلا من: لبنان، وسوريا، وافغانستان واوكرانيا لعدم وجود احصائيات رسمية متكاملة في هذه الدول.