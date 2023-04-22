أكبر صندوق سيادي في العالم يحقق مكاسب بـ84 مليار دولار خلال الربع الأول من 2023

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حقق صندوق الثروة السيادي النرويجي مكاسب قدرها 84 مليار دولار في الربع الأول من العام الحاليّ.

البنك المركزي أرجع سبب الانتعاشة في بياناتٍ حديثة، إلى تحسن سوق الأسهم بعد خسائر كبيرة العام الماضي، وبحسب المركزي، يعوّض الأداء القوي الذي يعادل عائدات نسبتها 5,9‎ بالمائة حوالي نصف خسارة الصندوق الهائلة التي سجّلت العام الماضي وبلغت 165,4 مليار دولار، في ظل الاضطرابات التي أثارها اندلاع حرب أوكرانيا، وفقًا لبيانات المركزي.

من جهته قال نائب مدير الصندوق تروند غراند في بيان إن «استثمارات الأسهم كانت المساهمة الأكثر إيجابية لعائدات الفصل، وأن الارتفاع في سوق الأسهم كان مدفوعا إلى حد كبير بقطاع التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الكمالية».