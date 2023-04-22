شركة البريقة توزّع مليون و470 ألف لتر وقود من مستودع طبرق النفطي

الوطن|رصد

أعلنت الإدارة العامة لعمليات المناطق الوسطى والشرقية بشركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، توزيع مليون و470 ألف لتر وقود من مستودع طبرق النفطي على محطات وقود تابعة لشركات التوزيع.

وحسب بيان شركة البريقة الذي نشرته على صفحتها في موقع التواصل فيسبوك، فقد جاء توزيع الكميات بواقع 120 ألف لتر بنزين و330 ألف لتر ديزل لشركة ليبيا للنفط، و100 ألف لتر بنزين و220 ألف لتر ديزل لشركة الشرارة الذهبية.

هذا وتم تخصيص 140 ألف لتر بنزين و300 ألف لتر ديزل لشركة الراحلة، بالإضافة لـ80 ألف لتر بنزين و260 ألف لتر ديزل لشركة الطرق السريعة، و20 ألف لتر ديزل لقاعدة طبرق البحرية.