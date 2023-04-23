خاص.. “حسني بي”: 48٪ ما يُحصلْ من قيمة الإنتاج النفطي من قبل المركزي.. وهذا الدليل بالأرقام

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية تعليقاً على بيان المركزي الأخير أن 40٪ من كامل انتاج ليبيا من النفط والغاز يذهب لدعم المحروقات و الكهرباء .

وتابع بالقول أن 40٪ معدل عام غاز و نفط يذهب للشريك الأجنبي ، مضيفاً أن ما يُحصلْ من قبل مصرف ليبيا المركزي 48% من كامل الانتاج.

وأضاف بالقول أن تسويات مبيعات النفط تتم بعد 30 يوم من الشحن ،وخصم قيمة النفط أو دفعه تتم بعد 30-60 يوم من تاريخ شحنه .

وأضاف أنه بناء على ما سبق وخلال الربع الأول قد لا تتوفر بيانات قيم شحن 30-60 يوم عن شحنات ما بعد 1-1-2023 ولذلك نجد بالتقرير مسميات تحصيل قيم 30-60 يوم عن شحنات 2022 شهر نوفمبر و ديسمبر .

وأضاف بالقول: عندما نجد بتقرير المركزي أنه لم يصرف “0” محروقات دليل بأن 40% من حصة ليبيا تذهب إلى تغطية المحروقات و الكهرباء، إن كان السعر 100$ ، القيمة 40$ أو 40% ذهبت لهذا الغرض وإن كان سعر النفط 80$ فالمبلغ 36$ من الإيراد عن كل برميل نفط أو غاز مباع أو 40% من القيمة المباعة ذهبت لهذا الغرض “الدعم”.

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