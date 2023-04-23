مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و213 ألف برميل في 24 ساعة

أخبارليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام أمس السبت بلغ مليون و 213 ألف برميل يوميًا خلال 24 ساعة.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على “”فيسبوك” أن إنتاج المكثفات بلغ 50 ألف برميل يوميًا في نفس المدة.

وكانت المؤسسة مؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت الثلاثاء أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و200 ألف برميل، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان لها، إن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.

في حين أوضحت إن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 960 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوزع الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بواقع 753 مليون قدم مكعب لصالح الشركة العامة للكهرباء، و98 مليون قدم للمؤسسة الوطنية للنفط، و89 مليون قدم لصالح مجمع الحديد والصلب والمصانع الصغيرة الأخرى، و20 مليون قدم لمصانع الإسمنت.