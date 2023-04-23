اقتصاد

حسني بي: المركزي يحصل 48% من كامل إنتاج النفط

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد 

قالرجل الأعمال، حسني بي، إن 40% من مبيعات النفط والغاز تذهب لدعم الوقود والكهرباء، على حد قوله.

وقال بي، في تصريحات صحفية: “40% من المعدل العام للغاز والنفط، يذهب للشريك الأجنبي، وأن ما يحصل من قبل مصرف ليبيا المركزي 48% من كامل الإنتاج، فتسويات مبيعات النفط تتم بعد 30 يوما من الشحن، وخصم قيمة النفط أو دفعه تتم بعد 30-60 يوما من تاريخ شحنه”.

وأضاف “خلال الربع الأول قد لا تتوفر بيانات قيم شحن 30-60 يوما عن شحنات ما بعد 1-1-2023 ولذلك نجد بالتقرير مسميات تحصيل قيم 30-60 يوما عن شحنات 2022 شهر نوفمبر وديسمبر”.

وتابع “عندما نجد بتقرير المركزي أنه لم يصرف (صفر) محروقات، فهذا دليل على أن 40% من حصة ليبيا تذهب إلى تغطية المحروقات والكهرباء، إن كان السعر 100 دولار، فتكون القيمة 40 دولار أو 40%، قد ذهبت لهذا الغرض وإن كان سعر النفط 80 دولار فالمبلغ 36 دولار من الإيراد عن كل برميل نفط أو غاز مباع أو 40% من القيمة المباعة ذهبت لهذا الغرض (الدعم)”.

 

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الوطن الليبية

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