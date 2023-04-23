في ثالث أيام عيد الفطر.. ميناء الحريقة بطبرق يستقبل ناقلة نفط مليونية

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست صباح، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط الناقلة النفطية (ماران بايثيا)، وذلك لشحن مليون برميل من النفط الخام ولم تحدد وجهتها.

وقال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق لـ أخبار ليبيا 24، أن هذه الناقلة النفطية الخامسة خلال شهر إبريل وتحمل علم اليونان وقادمة من إيطاليا.

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 206 ألف برميل من النفط الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.